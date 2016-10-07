Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки

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В американському оборонному відомстві вже відреагували на погрози з Москви збивати «невпізнані літаючі об’єкти» силами російських ППО, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.Так, речник Міністерства оборони Сполучених штатів Америки Пітер Кук повідомив, що Пентагон підвищить заходи безпеки у зв’язку з появою російських систем ППО С-300 "Антей". За словами чиновника, американська сторона «продовжить вживати всіх можливих заходів для того, аби наші повітряні екіпажі діяли в якомога більш безпечних умовах». Крім того, Кук повідомив представникам ЗМІ, що терористи на сирійських територіях не користуються авіацією, тому потрібно уточнити проти кого саме Росія збирається спрямовувати свої ППО. Тим не менш, американці нагадали, що припинення дипломатичних консультацій не означає припинення взаємодії військовими каналами, в тому числі – щодо зниження ризиків для російських та американських пілотів.Нагадаємо, сьогодні речник російського Міністерства оборони Ігор Конашенков заявив, що РФ перебазувала на територію Сирії батареї систем ППО С-300. За словами чиновника, радіус дії цих систем «може неприємно здивувати екіпажі будь-яких невідомих для РФ літаючих об’єктів.