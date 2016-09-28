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Керррі пригрозив Лаврову припиненням співпраці

Керррі пригрозив Лаврову припиненням співпраці
Сьогодні, двадцять восьмого вересня 2016 року, очільники зовнішньополітичних відомств Сполучених штатів Америки та Російської Федерації Джон Керрі та Сергій Лавров провели доволі напружену телефонну розмову з приводу сирійського конфлікту, - про це replyua.net інформує, посилаючись на ресурс Лента.ру.

Так, Керрі поставив перед Російською Федерацією вимогу змусити президента Сирії Башара аль-Асада припинити наступ на оточене його військами місто Алеппо і знову встановити режим припинення вогню. Крім того, Державний секретар наголосив, що саме російська сторона несе відповідальність за використання запалювальних та протибункерних бомб, якими бомбардують цивільну інфраструктуру в Алеппо.

Нагадаємо, днем раніше очільник Пентагону Ештон Картер звинуватив Російську Федерацію в розпалюванні громадянської війни в Сирії. За його словами, ця держава під прикриттям боротьби з тероризмом та сприяння завершенню громадянської війни почала робити абсолютно протилежні речі – вбивати мирне населення та ще більше розпалювати ненависть між сторонами конфлікту. Саме ці дії постпред США в ООН Саманта Пауер назвала на засіданні Ради безпеки «варварством».

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