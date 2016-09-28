Керррі пригрозив Лаврову припиненням співпраці

Сьогодні, двадцять восьмого вересня 2016 року, очільники зовнішньополітичних відомств Сполучених штатів Америки та Російської Федерації Джон Керрі та Сергій Лавров провели доволі напружену телефонну розмову з приводу сирійського конфлікту, - про це replyua.net інформує, посилаючись на ресурс Лента.ру.
Так, Керрі поставив перед Російською Федерацією вимогу змусити президента Сирії Башара аль-Асада припинити наступ на оточене його військами місто Алеппо і знову встановити режим припинення вогню. Крім того, Державний секретар наголосив, що саме російська сторона несе відповідальність за використання запалювальних та протибункерних бомб, якими бомбардують цивільну інфраструктуру в Алеппо.
Нагадаємо, днем раніше очільник Пентагону Ештон Картер звинуватив Російську Федерацію в розпалюванні громадянської війни в Сирії. За його словами, ця держава під прикриттям боротьби з тероризмом та сприяння завершенню громадянської війни почала робити абсолютно протилежні речі – вбивати мирне населення та ще більше розпалювати ненависть між сторонами конфлікту. Саме ці дії постпред США в ООН Саманта Пауер назвала на засіданні Ради безпеки «варварством».
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