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Кирило Сазонов: Для Кремля сьогодні один з чорних днів у році

Кирило Сазонов: Для Кремля сьогодні один з чорних днів у році
Сьогодні, швидше за все, оголосять результати тривалого, емоційного і ретельного розслідування катастрофи Боїнга, який збили в небі над Донбасом. В принципі, все передбачувано. Газета De Telegraaf повідомляє, що в Фінляндії було проведено секретний експеримент з метою визначити, яким типом ракети був збитий літак. Результати доводять, що атака була здійснена за допомогою російської ракетної установки «Бук», а не з українського озброєння. І це далеко не один висновок розслідування, який підтверджує вину Кремля, передає слова блогера Кирила Сазонова replyua.net.

За його словами, раніше британське видання The Guardian, посилаючись на високопоставлених чиновників і дипломатів, вже повідомило, що міжнародне кримінальне розслідування катастрофи малайзійського рейса MH17, ймовірно, зробить висновок про те, що літак був збитий ракетою ЗРК «Бук», випущеної з території, контрольованої гібридною армією Російською Федерацією на сході України. «Тому для Кремля сьогодні однозначно поганий день. Тому що після офіційного встановлення винних почнеться процес покарання...», – резюмував Кирило Сазонов.

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