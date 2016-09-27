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Торжество російського правосуддя: в Уфі засудили чотирирічного хлопчика

Торжество російського правосуддя: в Уфі засудили чотирирічного хлопчика
Вчора, двадцять шостого вересня 2016 року, місцевий суд російського міста Уфа прийняв рішення, у якому притягнув до відповідальності чотирирічного хлопчика, який «протаранив» позашляховик, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів новинного порталу Каспаров.ру.

Так, спочатку власник автомобіля вирішив, що вм’ятини на капоті його авто були зроблені триколісним велосипедом малюка, проте висновком судової експертизи було встановлено, що цим предметом не можна було завдати таких пошкоджень. Тоді водій позашляховика заявив, що у всьому винуватий хлопчик – буцімто саме він своєї головою пом’яв капот автомобіля. Батьки малюка заперечують будь-яку причетність до інциденту, аргументуючи свою позицію, зокрема, тим, що на дитині немає жодних ушкоджень. Тим не менш, жодних медичних довідок у якості доказів на користь цього вони не надали.

Суддя у цій відверто дивній справі прийняв сторону позивача і виніс рішення, відповідно до якого батьки хлопчика зобов’язані компенсувати власнику позашляховика суму збитки у розмірі двадцять тисяч рублів, а також судові витрати. Подружжя, у свою чергу, заявило, що не згодне з таким вердиктом буде оскаржувати рішення в апеляційній інстанції.

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