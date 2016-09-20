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ІД впіймала співробітника російського ФСБ

ІД впіймала співробітника російського ФСБ
Терористична організація Ісламська держава заявила сьогодні, двадцятого вересня 2016 року, про те, що в її полоні перебуває офіцер російської Федеральної служби безпеки, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.

Так, в мережі від імені Ісламської держави оприлюднено відеозапис, на якому громадянин Росії Євгеній Петренко називає себе позаштатним співробітником другого оперативного відділку ФСБ Росії по місту Москва. За словами полоненого чоловіка, він має звання капітана і виконував на території, підконтрольній терористам, оперативне завдання. Під час виконання цього завдання він і був затриманий та ув’язнений бойовиками. На відеозаписі він звертається до президента Російської Федерації Володимира Путіна та очільників Федеральної служби безпеки з проханням вжити всіх можливих заходів щодо його звільнення.

Нагадаємо, експерти давно наголошують на тісних зв’язках спецслужб Російської Федерації з терористами Ісламської держави. За деякими повідомленнями, російська є однією із основних мов спілкування в ІД. Крім того, в лавах терористів до двадцяти п’яти відсотків становлять громадяни Росії. Тим не менш, бойовики постійно демонструють негативне ставлення до РФ, періодично оголошуючи їй війну і погрожуючи терактами.

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