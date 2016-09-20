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Политик: Кремль не знает, как красиво избавиться от Донбасса

Политик: Кремль не знает, как красиво избавиться от Донбасса
Донбасс сильно тяготит Кремль, однако Россия не хочет отказываться от востока Украины, чтобы не потерять лицо, но при этом не может найти «красивого» способа, как от него избавиться. По информации replyua.net со ссылкой на Новое время, об этом заявил Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции.

По его словам, Кремль хочет вернуть Донбасс, но ему нужно уходить красиво, а плана для этого пока не придумано. Бильдт отмечает, что в ближайшее время Россия не изменит внешнюю политику в лучшую сторону, однако это может произойти в долгосрочной перспективе. Шведский политик отмечает, что Донбасс для Кремля давно стал обузой, и российские власти не знают, как решить эту проблему, которую они сами же и создали больше двух лет назад.

Кроме того, политик не исключил, что РФ еще может встать на путь открытого общества, поскольку является европейским государством, но с длительной историей центристской традиции. Успех Украины сыграет важную роль на этом пути, но России понадобится много времени, считает Бильдт.

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