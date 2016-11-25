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Пророссийский политик победил на дебатах во Франции

Пророссийский политик победил на дебатах во Франции
Накануне во Франции прошли теледебаты, на которых «сражались» Франсуа Фийон и Ален Жюппе, и Фийон вышел из них победителем, сообщает replyua.net со ссылкой на DW. 27 ноября во Франции пройдет голосование, которое определит кандидата от Республиканской партии на участие в выборах президента.

Один из центров изучения общественного мнения во Франции подвел итоги теледебатов и обнародовал результаты – по мнению 71 процента телезрителей, Франсуа Фийон выглядел намного убедительнее своего оппонента. За Жюппе проголосовали только 28 процентов телезрителей. Ранее аналитические центры также проанализировали мнение французов за последнее время и пришли к выводу, что Франсуа Фийон имеет намного больше шансов баллотироваться в президенты. За него готовы проголосовать 57 процентов, а за Жюппе – только 41 процент.

Нужно отметить, что Фийон находится в дружеских отношениях с Путиным, а несколько дней назад президент РФ нахваливал этого политика. Что касается Жюппе, то он, напротив, выступает против сближения с Россией. Кроме того, Фийон обвиняет Киев в разжигании конфликта на востоке Украины.
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