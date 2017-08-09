Горбачев сделал важное заявление о России и США: сделайте это, пока не поздно

Руководство двух государств, США и России, должно продолжать диалог и встречаться, находить компромиссы, поскольку потом это делать будет поздно.
Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Анадолу заявил Михаил Горбачев, первый и единственный президент Советского Союза. «Нынешним лидерам США и России я бы тоже посоветовал не паниковать, не пугать друг друга, а встречаться и договариваться, пока не поздно», - подчеркнул экс-президент. По его словам, он однажды встречался со своим коллегой из США Рональдом Рейганом, и тот вел себя слишком надменно, однако Горбачев «поставил» американского президента на место, намекнув ему, что тот не является его учителем.
«С одной стороны, это было твердо, а с другой - мои слова не были обидными, в споре не стоит переходить на замечания и оскорбления», - заявил Горбачев. По его мнению, именно в те годы конфликт возрос до такой степени, что мир был на пороге ядерной войны, и сейчас политическая ситуация тоже напряженная.