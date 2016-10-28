Росію викинули з нового складу РПЛ ООН

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Сьогодні, двадцять восьмого жовтня 2016 року, стало відомо, що Російська Федерація не змогла отримати місце в новому складі Ради з прав людини Організації об’єднаних націй, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».Так, під час сьогоднішнього голосування за новий склад РПЛ, Російська Федерація не отримала належної кількості голосів. У групі «Східна Європа», від якої РФ претендувала на роль «захисника прав людини», вона отримала сто дванадцять голосів, у той же час як країни-переможці Угорщина та Хорватія отримали підтримку ста сорока чотирьох та ста чотирнадцяти держав відповідно. У ході голосування Генеральної Асамблеї ООН було обрано чотирнадцятьох нових представників, які будуть працювати в РПЛ протягом двох років – з 2017 по 2019 роки.Нагадаємо, раніше низка міжнародних правозахисних організацій закликали світові спільноту заблокувати членство Російської Федерації в РПЛ так як її реальна агресивна поведінка в Сирії та в Україні прямо суперечить тим ідеалам, які вона мала б захищати як член цієї організації. Російська сторона цю заяву традиційно засудила, «перевівши стрілки» на активність терористичних угруповань на території Сирії.