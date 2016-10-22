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Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором
На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом.

Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Павел Нусс. По словам политического аналитика, слова президента Украины к агрессору, оккупанту и военно-политическому сопернику свидетельствуют о том, что между Путиным и Порошенко не может быть сепаратных разговоров, а также каких-либо договоренностей вне признанных форматах. Нусс напомнил, что «необычный» тон общения был между Путиным и Тимошенко на брифинге, когда российский президент позволил себе унизить Ющенко и всю Украину, а Тимошенко в это время только хихикала.

Она продемонстрировала солидарность с Путиным, и это будет продолжаться и дальше, поскольку Тимошенко представляет ту же систему, что и Путин. Однако Порошенко, отмечает эксперт, идет другим путем, и то, что он сказал в Берлине, стало только началом. Глава Украины продемонстрировал превосходство правоты своей страны над ложью Путина и алчностью России.

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