Пономарь: новости в корзину Гаага

На календаре последний выходной на этой неделе, но, несмотря на воскресенье, имеется несколько важных новостей. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, вчера появилась новость, которая пойдет в корзину Гаага. В Польше постановили провести эксгумацию тела президента Качиньского, который погиб в авиакатастрофе под российским Смоленском. Также приходят новости из иракского Мосула – накануне стало известно, что в Ираке вооруженные силы совместно с Соединенными Штатами и Францией начали военную операцию по освобождению города от боевиков «Исламского государства». Мосул, отмечает Пономарь, является столицей и логовом «ИГИЛ», здесь расположены штабы и база боевиков. Также в корзину идут еще несколько новостей.
Пономарь пишет, что одно событие полностью подтверждает его прошлогодний прогноз, - Словакия, Чехия, Венгрия и Польша выступили против строительства «Северного потока 2». Что касается Сирии, отмечает эксперт, то переговоры в Лозанне снова завершились безрезультатно. Пономарь еще раз поздравляет всех с прошедшими праздниками и благодарит тех, кто поздравил и его с Днем защитника Украины.
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