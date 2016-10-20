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Можливо, «удар в спину 2.0» не за горами – блогер

Можливо, «удар в спину 2.0» не за горами – блогер
Блогер Олександр Коваленко уважно слідкує за розвитком ситуації навколо оточеного сирійськими урядовими військами міста Алеппо і робить певні прогнози щодо найближчих подій на Близькому Сході, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, за словами блогера, вчора турецькі війська перетнули західний кордон Сирії і увійшли на її територію неподалік від населеного пункту Акрабат. Варто наголосити, що ця місцевість вже тривалий час перебуває під контролем Сирійської вільної армії (перебуває в поміркованій опозиції до Асада – ред.) і тому розгортання тут військ президента Сирії Башара аль-Асада чи бойовиків Ісламської держави доволі малоймовірне. У збройних сил Туреччини є два можливих шляхи звідси: або створення «кліщів» навколо курдського Афріна, або ж деблокада Алеппо.

Оцінивши всі «за» і «проти», блогер схиляється до другого варіанту, адже сутички з курдами зараз для турків не на часі, а допомога в Алеппо потрібна не на сьогодні, а ще на вчора. Тож, з огляду на успішне і швидке просування турецьких збройних сил, найближчим часом ми можемо стати свідками епічного звільнення «сирійського Грозного» і ще одного «ножа в спину» для Російської Федерації, - прогнозує блогер.

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