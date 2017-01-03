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Павло Правий: назріває грандіозний провал всієї путінської мережі

Павло Правий: назріває грандіозний провал всієї путінської мережі
Блогер та історик Павло Правий на власній сторінці в Фейсбук розповідає про черговий гучний зовнішньополітичний скандал, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер нагадує, що за кілька днів до нового року український сегмент Фейсбук гучно обговорював зовнішньополітичний «провал» - мовляв, голосування української делегації при ООН за резолюцію, яка засудила ізраїльські поселення на Лівому Березі – це антисемітизм і Києву в Єрусалимі цього ніколи не простять. Але фінал виявився дещо іншим. Зараз проти очільника ізраїльського уряду Беньяміна Нетаньяху, який тоді кинувся не тільки на Україну, але і на Сполучені Штати, порушено кримінальне провадження. Ізраїльські правоохоронці звідкись отримали інформацію про незаконні оборудки прем’єра - суми неправомірної вигоди сягали мільйонів. Блогер зауважує, що ниточки цієї справи тягнуться до Кремля – назріває грандіозний провал путінської мережі.

Історик погоджується, що діючий президент Сполучених Штатів Барак Обама всі вісім років своєї каденції поводився як ганчірка – плазував і принижувався перед Нетаньяху та Путіним. І вже в самому кінці його перебування на посту президента американські спецслужби раптом набрались відваги – виявилось, що за потреби вони можуть діяти активно та ефективно. Звісно, прийде Трамп і Росії полегшає, - іронізує блогер.
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