Павло Правий: назріває грандіозний провал всієї путінської мережі

Блогер та історик Павло Правий на власній сторінці в Фейсбук розповідає про черговий гучний зовнішньополітичний скандал, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що за кілька днів до нового року український сегмент Фейсбук гучно обговорював зовнішньополітичний «провал» - мовляв, голосування української делегації при ООН за резолюцію, яка засудила ізраїльські поселення на Лівому Березі – це антисемітизм і Києву в Єрусалимі цього ніколи не простять. Але фінал виявився дещо іншим. Зараз проти очільника ізраїльського уряду Беньяміна Нетаньяху, який тоді кинувся не тільки на Україну, але і на Сполучені Штати, порушено кримінальне провадження. Ізраїльські правоохоронці звідкись отримали інформацію про незаконні оборудки прем’єра - суми неправомірної вигоди сягали мільйонів. Блогер зауважує, що ниточки цієї справи тягнуться до Кремля – назріває грандіозний провал путінської мережі.
Історик погоджується, що діючий президент Сполучених Штатів Барак Обама всі вісім років своєї каденції поводився як ганчірка – плазував і принижувався перед Нетаньяху та Путіним. І вже в самому кінці його перебування на посту президента американські спецслужби раптом набрались відваги – виявилось, що за потреби вони можуть діяти активно та ефективно. Звісно, прийде Трамп і Росії полегшає, - іронізує блогер.