Пономарь: очень важная военная новость для Украины

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице сообщает самые важные новости этого понедельника. Как информирует replyua.net, по словам Пономаря, пришла очень важная военная новость для Украины.
«Это очень важно! Как я говорил в 2015 году, Украина будет военным союзником США и эта база (с участием США) - далеко не последняя на территории Украины. Морпехи США строят в Очакове командный центр для ВМС Украины», отмечает обозреватель. По его словам, также подтвердилась информация о том, что Соединенные Штаты собираются начать расследование против Китая, связанное с обвинениями в нарушении прав США на интеллектуальную собственность и с незаконным использованием технологий.
Пономарь пишет, что непросто складывается ситуация вокруг Северной Кореи – Япония дополнительно разворачивает систему противоракетной обороны. И последняя новость-бонус – Элина Свитолина, первая ракетка Украины, одержала головокружительную победу на престижном турнире, завершившимся в канадском Торонто.