Хокинг шокировал новым «предсказанием»

Стивен Хокинг, самый известный в мире астрофизик, заявил о том, что Земле уготована учесть Венеры, и уже в ближайшем будущем на планете произойдет экологическая катастрофа.
Как информирует replyua.net, ученый обвинил в будущей катастрофе Дональда Трампа, принявшего решение о выходе США из Парижского климатического соглашения. Хокинг подчеркнул, что через какое-то время температура на Земле будет превышать сто градусов по Цельсию. «Изменение климата - одна из величайших угроз, с которыми мы сталкиваемся. И это то, что мы можем предотвратить, если будем действовать сейчас», заявил Хокинг и отметил, что, если люди не начнут действовать сейчас, вскоре все океаны закипят, а вместо обычных дождей будут идти кислотные.
По мнению астрофизика, Земля станет второй Венерой. Напомним, что Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения 1 июня, чем вызвал недовольство среди лидеров многих государств. Соглашение было подписано в 2015 году главами большинства государств.