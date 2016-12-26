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Пономарь: давний прогноз начинает сбываться

Пономарь: давний прогноз начинает сбываться
Олег Пономарь пишет, что сегодня с полной уверенностью можно сказать, что один из его давних прогнозов начал сбываться. Перспективы развития геополитики, изложенные в статье 2014 года под названием «За белой стеной в холодной стране», в течение последних двух лет начали воплощаться в реальность, - передает сбалансированной, - передает replyua.net.

Политический обозревать на своей странице в Фейсбуке пишет, что эта статья была написана после общения с некими нефтяными инсайдерами. В ней идет речь о том, что в мире накопились противоречия и диспропорции и происходит их устранение. Пономарь в ней сообщал: «Это устранение произойдет не раньше 2020 года. Сейчас в мире борются два самых мощных государства-лагеря». Именуя их иносказательно, блогер указывает, что этими двумя противниками являются США и Китай. Россия, по его словам, тоже думает, что тоже играет, но это совсем не так – на самом деле, разыгрывают ее. И этот розыгрыш начался с Революции Достоинства в Украине. «Также на мировой арене довольно сильные позиции занимают пять нефтедобывающих стран, которые вносят свои коррективы в мировую политику. В холодной стране сейчас происходит ад – гибнут президенты нефтяных компаний, падают вертолеты с менеджерами, тонут успешные банкиры, банкротятся компании, распадаются семьи. Эти тенденции будут только усиливаться. Точка кипения еще не достигнута, но градус уже высокий», - писал в 2014 году Пономарь.

Сегодня политический обозреватель написал: «С момента написания этой статьи произошли уже три события: странная приватизация Роснефти, Рекс Тиллерсон выдвинут на должность Государственного секретаря США и сегодняшняя смерть Олега Еровинкина, одного из представителей руководящего состава Роснефти. Ну и еще, конечно, много самолетов упало, Украина уже практически стала кандидатом на вступление в НАТО, Газпром почти банкрот, на РФ были наложены семь пакетов санкций и т.д. – вы сами можете продолжить этот список. Китай также оказался в опасности после выборов президента в США».
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