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Новий сильний землетрус в Японії

Новий сильний землетрус в Японії
Чергові підземні поштовхи стривожили мешканців країни «сонця, що сходить», - про це replyua.net стало відомо з публікацій інформаційного інтернет-ресурсу «Ленти.ру».

Так, сьогодні, двадцять першого листопада 2016 року, Федеральна геологічна служба в Сполучених Штатах Америки о двадцять другій годині п’ятдесят дев’ять хвилин за київським часом зафіксувала черговий сильний землетрус, цього разу – в Японії. Сила підземних поштовхів сягала семи цілих трьох десятих балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині десяти кілометрів. На щастя, точка тектонічної нестабільності знаходилась в морі, за шістдесят кілометрів від найближчого містечка на узбережжі – Івакі. Відтак, підземні поштовхи спричинили цунамі, яке наблизилось до берега приблизно за півгодини. За прогнозами, висота хвиль мала сягати від одного до трьох метрів.

Можливо, невеликих руйнувань зазнає префектура Фукусіма, відома у зв’язку з аварією на атомній електростанції. Нагадаємо, у 2011 році, також внаслідок землетрусу, було розгерметизовано реактор АЕС, відтак радіонукліди потрапили у воду, ґрунт та повітря. Із зони зараження лікарі відселили тоді триста тисяч чоловік.
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