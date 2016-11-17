Пономарь: время важных новостей из США

На календаре уже четверг, и сегодня несколько важных новостей пришло из США, также несколько событий коснулись России. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, у Обамы продолжается так называемый обходной лист, и сегодня он встретится с Ангелой Меркель.
Кроме того, завтра в Берлине пройдет саммит Большой пятерки на высшем уровне (к странам присоединится и Испания). Главными темами для разговора станут ситуации в Украине и Сирии, а также санкции против России. Еще одна новость пришла из США, отмечает эксперт. Геологическая служба сообщила о крупнейшем месторождении нефти в Техасе – двадцать миллиардов баррелей нефти и 16 триллионов кубометров газа. Пономарь пишет, что к нему поступила информация о том, что это месторождение открыли немного раньше, однако обнародовали новость только после победы Трампа на выборах.
Кроме того, Трамп пообещал воплотить в жизнь крупнейшую кораблестроительную программу ВМС, и она будет самой масштабной со времен Рейгана. Трамп намеревается запустить строительство 70 кораблей – авианосцы, ракетные крейсеры и подводные лодки.
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