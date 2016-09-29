Украина стала лидером еще одного антирейтинга, - ВОЗ

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения обнародовали рейтинг стран с самым большим количеством смертей из-за высокого уровня загрязнения воздуха, и Украина оказалась в нем на первом месте.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Слово и дело», в 2012 году в Украине умерли больше 54 тысяч человек из-за заболеваний, вызванных загрязнением воздуха. В докладе ВОЗ говорится о том, что уровень загрязнения воздуха в Украине настолько высокий, что в этой стране погибает в четыре раза больше людей, чем в Вануату, Канаде, Либерии, Финляндии и Исландии вместе взятых. Именно эти страны считаются государствами с самым чистым воздухом. Следом за Украиной в антирейтинге расположились Босния и Герцеговина, Россия, Беларусь и Болгария.
По словам специалистов, высокий уровень загрязнения воздуха в Восточной Европе связан с большим количеством промышленных предприятий, которые были построены и введены в эксплуатацию много десятилетий назад. Также высокий уровень загрязнения воздуха эксперты ВОЗ связывают с сжиганием отходов, большим количеством автомобилей, угольной промышленностью. Ежегодно из-за загрязнения воздуха в мире умирают не меньше пяти миллионов человек.
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