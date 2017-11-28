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Футболистам «Шахтера» поставили ультиматум: или поддержка Украины, или пусть едут играть в Донецк

Футболистам «Шахтера» поставили ультиматум: или поддержка Украины, или пусть едут играть в Донецк
Сегодня представители нацдвижения остановили в Киеве автобус ФК «Шахтер» для серьезного разговора и предъявили футболистам ультиматум, они или поддерживают Украину всегда и во всем или едут играть в Донецк. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского бгера и волонтера Наталью Юсупову.

По ее словам, все время, как она решила стать волонтером, начиная с 2014 года, она ни разу не видела, чтобы в госпиталь к раненым бойцам АТО приходили футболисты «Шахтера». Волонтер отмечает, что даже, если бы они приходили инкогнито и под покровом ночи, волонтеры всегда все знают. В Киеве с 2014 года в госпиталь приходят «динамовцы», в начале войны парни со столичного клуба приходили не меньше, чем сейчас. «Донецкий клуб не одел майки в поддержку бойцов АТО. Игнорировать детей воинов и не поддержать их погибших отцов, это дно! Даже, если вам руководство клуба запретило, вы имейте мужество быть мужчинами, а не купленными людишками!», – написала волонтер.

Она отмечает, что некоторые из футболистов могут сказать, что у них остались родственники на оккупированных территориях и ни а них боятся. Блогер рассказывает, что ей в самый разгар войны люди из самых тяжелых, боевых точек Донбасса деньги переводили для госпиталя, это было смертельно опасно, но они шли на такие жертвы, ради наших защитников. Сейчас к волонтерам тоже приходят украинцы, у которых тоже есть родные в оккупации, но они все равно помогают. Настал тот момент, когда вам сегодня объяснили, как нужно Родину любить. Парни явно не шутили и правильно! Ждем в гости в госпитале, проведайте наконец-то тех, кто защищает и отдает жизнь за вас и ваших близких», – резюмировала Наталья Юсупова.
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