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СМИ: экс-мэр Ужгорода пригрозил отделить Закарпатье от Украины стеной

СМИ: экс-мэр Ужгорода пригрозил отделить Закарпатье от Украины стеной
Бывший ужгородский мэр Сергей Ратушняк раскритиковал законопроект №5670, который вызвал невероятный резонанс среди украинцев, несогласных с присвоением украинскому языку обязательного статуса. По мнению Ратушняка, жители Закарпатья не приветствуют подобные инициативы, поскольку у каждого родной язык является разным. Как передаёт replyua.net со ссылкой на Facebook-аккаунт Ратушняка, у украинских жителей родным может являться и русский, и польский, и румынский, и болгарский языки, и даже иврит.

По его мнению, народ Закарпатья никогда не поддержит инициативу относительно присвоения украинскому языку обязательного статуса. На фоне подобных инициатив среди украинских депутатов Ратушняк даже отметил, что Закарпатье может последовать примеру, который подаёт новоизбранный президент Дональд Трамп, инициировав процесс возведения стены на границе с Мексикой.

В случае, если будут продвигаться подобные законы, то это неизбежно приведёт к разделению Украины на отдельные области, между которыми будут возводиться стены. По его мнению, вместо единого государства при продвижении таких законов могут быть «донбасские, крымские, львовские, черновицкие» регионы, разделенные между собой стенами.
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