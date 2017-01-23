Генштаб подсчитал, сколько времени нужно на «зачистку» Донбасса

Перед Вооружёнными силами Украины (ВСУ) после деоккупации отдельных регионов Донецкой и Луганской областей возникнет архисложная задача по разминированию этих территорий. В Генштабе Украины уже оценили масштабы этой операции. Как передаёт replyua.net со ссылкой на пресс-службу Генштаба, глава ведомства Виктор Муженко считает, что операция может занять не один десяток лет.
Ввиду того, что украинским военным предстоит масштабная задача по «зачистке» оккупированного Донбасса от тысяч мин, Вооружённым силам Украины необходимо готовиться к ней уже сейчас. В частности, Муженко отметил, государству потребуется огромное количество экспертов в военной инженерии, а также призвал все учебные центры, выпускающие таких специалистов, заняться их подготовкой в достаточном количестве.
По мнению Муженко, такая профессия будет крайне актуальна после освобождения Донбасса. На совещании руководства ВСУ Муженко подчеркнул, что к операции следует готовиться уже сейчас — ВСУ следует организовать качественную подготовку инженерных военных по разным специальностям.