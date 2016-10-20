В Винницкой области немцы построят биогазовый завод

Немецкие инвесторы планируют вложить средства в строительство биогазового завода в Винницкой области, городе Казатине. Как передает replyua.net, такую информацию предоставили в пресс-службе Винницкой областной государственной администрации.
Как стало известно, представители Германии планируют реализовать крупный проект по строительству предприятия по производству биогаза из пшеничной соломы. К настоящему времени немецкие инвесторы уже посетили Винницкую область и осмотрели участки, где возможно строительство предприятия. В Винницкой ОГА отметили, что инвесторы провели переговоры с представителями сельскохозяйственных предприятий области, и те заявили, что готовы обеспечить биогазовый завод необходимыми объемами соломы. Годовая потребность завода будет достигать 44 тысяч тонн.
По словам Александра Пузыря, мэра Казатина, строительство такого предприятия – это приход крупных инвестиций в экономику небольшого города, и речь идет о 11 миллионах евро. Также мэр подчеркнул, что благодаря предприятию появятся новые рабочие места, повысится имидж города и снизится зависимость от иностранного импорта топлива.
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