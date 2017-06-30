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У Львівській ОДА розповіли, коли Львів буде без сміття

У Львівській ОДА розповіли, коли Львів буде без сміття
Очільник Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що ОДА має наміри завершити процес вивезення відходів зі Львова до середини липня, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Таку інформацію керівник області оприлюднив п’ятницю, 30 червня, під час брифінгу. Синютка розповів, що наразі посадовці вже розробили детальну програму вивезення відходів зі Львова на наступні 2 роки. При цьому очищення обласного центру від завалів накопиченого сміття є лише першим етапом великої програми.

За словами глави Львівської ОДА, загалом так званий план порятунку Львова від сміття передбачає детально розроблених 5 кроків. Другий етап розрахований на наступні три місяці. За цей час обласна влада має наміри зменшити кількість відходів, що вивозиться на полігони населених пунктів області і перейти до системного вивезення сміття. Третій етап, що має закінчитись в листопаді 2017 року, передбачає відновлення систем організації збору твердих побутових відходів. При цьому сміття будуть сортувати, а вторинну сировину вивозитимуть, що сприятиме зменшенню кількості відходів, які доставляють на сміттєзвалища. Четвертий етап припадає на 2018 рік, протягом якого обласна влада планує розпочати системну переробку та утилізацію сміття, виготовляючи при цього паливо. Останній етап програми по очищенню Львова від сміття має буде початком будівництва сміттєпереробного комплексу.
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