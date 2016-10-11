На Львовщине скончался племянник Бандеры

В Бориславском городском совете сообщили о том, что скончался почетный гражданин Борислава Тарас Бандера, который являлся племянником Степана Бандеры. По информации replyua.net, последние годы жизни потомок борца за национальную идею прожил во Львовской области.
По словам Роксоланы Гарасимив, заместителя мэра города, вчера ушел из жизни Тарас Бандера, на долю которого пришлось множество испытаний. «В 1941 году, когда Тарасу было всего 12 лет, его вместе с матерью отправили в Сибирь, позже он также подвергался преследованиям со стороны советских властей, но Тарас это выдержал и даже смог получить высшее образование. Он учился в Ленинградском институте физической культуры на военном факультете», подчеркнула Гарасимив. Позже Тарас Бандера работал инженером на «Хлорпроект», получил звание мастера спорта по стрельбе из лука.
Более того, в Бориславе им была открыта школа лучников, которая была известна во всем СССР. Бандера воспитал 19 мастеров спорта, и в советские времена даже организовывал соревнования по стрельбе из лука. Семь лет назад племянник Бандеры стал почетным гражданином Борислава, вчера он был похоронен на местном кладбище, рядом с матерью.
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