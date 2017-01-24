Сазонов: все правильно, пусть теперь "виновные" постоят в заторах

На своей странице в Фейсбуке политолог Кирилл Сазонов прокомментировал акцию протеста в Киеве, устроенную владельцами автомобилей с иностранной регистрацией, передает replyua.net.
«Сразу на нескольких трассах заблокировали ряд на въезде в столицу. А что? Все правильно. Теперь пускай люди в пробках постоят. Пускай они опоздают на работу. Купили автомобили с украинской регистрацией? Платили все сборы за растаможку и налоги в украинский бюджет? Теперь те украинцы, кто не сделал этого, будут мстить по полной программе», пишет политолог. По его словам, этим людям плевать на то, что мы не виноваты, и мы теперь являемся для них заложниками.
«Не могу понять только одного – почему заблокировали только один ряд? Можно было перекрыть все трассы, и тогда наказание будет по всей программе. Во дворах многоэтажек, расположенных неподалеку, можно было бы сжечь шины, - пусть все подышат этим воздухом, чтобы понять масштаб проблемы. И просто для куража можно было бы сношать гусей на обочине», подчеркивает Сазонов. Напомним, что сегодня утром автомобилисты устроили «пикет» на въезде в Киев.