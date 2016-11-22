Названа дата установления в Киеве новогодней елки

3 декабря в Киеве на Софийской площади завершится установка новогодней елки, которую доставят из города Ивано-Франковска. Как передает replyua.net, об этом журналистам сообщил возглавляющий проект Folk Ukraine Игорь Добруцкий. С его слов, высота елки в этом году составит 26 метров. Дерево будет украшено примерно тремя тысячами новогодних игрушек. Половина из них – это авторские игрушки Оксаны Сойко и еще почти столько же игрушек были расписаны детьми по ее узорам. Внизу елку будет «подбивать» свет. «Это будет своего рода перелинка, состоящая из четырех-пяти километров маленьких фонарей, и все желающие, встав под елкой, смогут любоваться будто звездным небом над головой», - рассказал глава Folk Ukraine. При этом он подчеркнул, что уже начался монтаж на Софийской площади домиков для проведения новогодне-рождественских ярмарок.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили на своей странице в Фейсбук, что столицу Украины уже начали украшать праздничными новогодними огнями. Прежде всего, ожидается, что украсят центральную часть Киева. Начало работы иллюминации запланировано на 19 декабря, День Святого Николая.
Еще одним украшением новогодних праздников в столице станет очень больших размеров колесо обозрения. Привезенное из Франции, оно будет находиться на Михайловской площади, и с него будет видна вся красота украинской столицы.
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