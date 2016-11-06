Нардеп Молоток прокоментував ДТП за участю його сина

Колишній регіонал, а зараз – член депутатської фракції «Воля народу» Ігор Молоток прокоментував на своїй сторінці в Фейсбук дорожньо-транспортну пригоду, яка відбулась за вини його сина, - про це інформує replyua.net.
Так, Молоток у своєму дописі наголосив, що, незалежно від того, що саме сталось на дорозі і хто є винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, він візьме на себе всі витрати з лікування постраждалих. Крім того, нардеп пообіцяв не перешкоджати об’єктивному розслідуванню обставин інциденту.
Нагадаємо, сьогодні, шостого листопада 2016 року, у соціальних мережах з’явились фото і відео з місця ДТП, ймовірно скоєного двадцятивосьмирічним сином нардепа Денисом Молотком. Так, вказується, що у ніч на неділю на вулиці Борщагівській двоє молодиків на належному одному з них автомобілі марки MercedesGL вирішили організувати швидкісні перегони. Внаслідок цього відбулось зіткнення керованої ними автівки з двома автомобілями – Deo Matiz, що належить службі доставки піци та Toyota Prius патрульної поліції. У результаті аварії четверо осіб зазнали поранень різних ступенів тяжкості. Самі винуватці інциденту намагались заховатись у дворах, проте їх швидко виявили і затримали.
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