В Киеве начнут курсировать современные низкопольные трамваи

К концу этого году по нескольким маршрутам Киева начнут курсировать десять современных трамваев с низким полом, а уже в 2017 году власти столицы планируют начать капитальный ремонт трамвайных путей. Как сообщает replyua.net, об этом пишет Илья Сагайдак на своей странице в Фейсбуке.
По словам заместителя председателя КГГА, Киев нуждается в новых составах, и власти города обязаны предоставлять не только киевлянам, но и гостям столицы качественные услуги. К концу этого года, отмечает чиновник, появятся десять современных составов, а с начала следующего года начнется капитальный ремонт трамвайных путей. Напомним, что ранее столичные власти анонсировали появление в Киеве двухсистемного трамвая-электрички, который будет ездить по маршруту Караваевы дачи – Троещина-Березняки. Износ трамвайных составов Киева очень высокий, как и путей.
Нужно отметить, что несколько дней назад в одном из киевских депо, расположенном на Королева, произошел сильный пожар, во время которого полностью сгорел один трамвай. Пожар начался рано утром, по чистой случайности удалось избежать жертв. Причины пожара устанавливаются.
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