Журналіст розповіла на що схожі похорони Мотороли

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Журналіст Марина Данилюк-Ярмолаєва прокоментувала останні фото з церемонії поховання очільника незаконного збройного формування Арсенія Павлова («Мотороли»), - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Обозреватель».Як зазначає блогер, світлини з похорон терориста Мотороли чимось нагадують сучасну Північну Корею або історичні фото тоталітарних режимів минулого століття. Щось подібне у шкільні роки траплялось з нашими бабусями і дідусями – їх силоміць тягли на мітинг і просили зобразити скорботу та сум за втратою «славетного» Сталіна, «годувальника народу». Власне, у цій ситуації можна зрозуміти бюджетників, яких пригнали палицями та погрозами начальників на цей захід. Можна зрозуміти бабок, для яких навіть похорони - велика подія і привід «вийти в люди».Але занадто тяжко зрозуміти тих, хто привів своїх малолітніх дітей плакати і цілувати оксамитову труну вбивці і садиста. Так же само як і молодь цілком працездатного віку, яка падає на коліна перед трупом заїжджого терориста. А ще у 2012 році Донецьк очолював рейтинг найбільш багатих і перспективних міст України. Зараз він може очолити хіба рейтинг клоак і смітників, - підсумовує журналіст.