У Дніпрі СБУ затримала двох горе-поліцейських на хабарі (ВІДЕО)

Служба безпеки України разом з місцевою прокуратурою Дніпра затримала «на гарячому» начальника райвідділу поліції та виконуючого обов’язки замісника голови районного відділку поліції під час отримання неправомірної винагороди (хабара). Про це сьогодні, 5-го жовтня, на своєму офіційному веб-сайті повідомляє прес-служба СБУ, передає replyua.net.
Горе-поліцейські хотіли щомісячно отримувати від місцевого підприємця по 4 тисячі гривень за те, що вони не будуть заважати йому займатися бізнесом – продажем алкогольних напоїв. Учасники спецоперації затримали одного з хабарників прямо на робочому місці в момент отримання неправомірної винагороди. Його спільника затримали вже в автомобілі.
Наразі проти двох чоловіків було запроваджено кримінальну справу за фактом вимагання та отримання хабара. Правоохоронні органи проводять невідкладні слідчі дії. На даний момент імена та точне місце роботи затриманих поліцейських не вказується. Також на уточнююче запитання від представників преси, чи були в минулому ці поліцейські представниками колишньої поліції, правоохоронці не дали відповіді, пояснивши це таємницею слідства. На даний момент правопорушників допитують, встановлюючи деталі вимагання.
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