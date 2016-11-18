Лещенко собирается разбираться с Порошенко за друзей

Народный депутат Сергей Лещенко требует от Президента Петра Порошенко вмешаться в ситуацию с исключением из международных делегаций его соратников нардепов Мустафы Найема и Светланы Залищук.
Правда пока что Лещенко не решился поговорить с Порошенко тет-а-тет и обратился к Президенту, привычно, использовав для этого парламентскую трибуну. «Я надеюсь, что Президент меня услышит и возьмет эту ситуацию под личный контроль», – отметил Лещенко. Также нардеп потребовал от Президента наказать тех людей, из его окружения, которые подставили его, позволив русским спецслужбам разыграть себя, когда он откровенно вел дипломатическую беседу, представляя имя Украины, а в итоге оказалось, что он попался на удочку проходимцев, цель которых была посмеяться над украинским лидером.
Как сообщили СМИ ранее, 14 ноября на заседании фракции БПП Светлану Залищук лишили возможности представлять Украину в ПАСЕ, а Мустафа Найем лишился своего места в делегации от Украины при НАТО. Позже такое решение объяснил Народный депутат от парламентской фракции «БПП» Алексей Гончаренко. Он отметил, что невозможно иметь свое место в международных делегациях по квоте «БПП» и при этом критиковать свою фракцию да еще и быть членом партии «Демократический альянс».
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