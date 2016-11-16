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Тимошенко провела в ВР человека Медведчука

Тимошенко провела в ВР человека Медведчука
С помощью партии Батькивщина Александр Билык, помощник Виктора Медведчука, накануне, 15 ноября, смог попасть на заседание Верховной Рады. Как информирует replyua.net, об этом телеканалу 112 Украина рассказала лидер Батькивщины. По словам Юлии Тимошенко, Билык воспользовался помощью Батькивщины.

Тимошенко прокомментировала скандал с Юрием Шухевичем, депутатом от Радикальной партии, которому Александр Билык якобы попытался подсунуть проект постановления об импичменте президенту для дальнейшего оглашения. Тимошенко обратилась ко всем со слов «дорогие друзья». «Хочу вам сообщить, что к большому сожалению, Шухевич не может самостоятельно приглашать тех людей, которых ему нужно пригласить, поскольку он человек слепой, он ничего не видит. Обращались к нам и просили. Мы, естественно, дали людям возможность зайти, однако эти люди не в нашей, а в его команде», парировала Тимошенко.

Также она заявила, что вчера Шухевич говорил об объединении патриотов Украины, и для этого он приглашал в Раду людей, а Билык возглавил исполнительный секретариат этой организации. По ее словам, лично с этим человеком она не знакома.
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Горячая тема: На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

Сборная Украины возвращается в первую столицу – Харьков. За последние три года сине-желтая дружина 15 ноября проведет на стадионе «Металлист» свой первый матч. Но перед тем, как вывести своих


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