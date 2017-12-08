Порошенко прокомментировал дело Саакашвили: Это не стоит международного внимания

Сложившаяся ситуация с главой партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили не стоит того, чтобы на нее обращали внимание в мире. Как передает replyua.net, с таким заявлением сегодня, 8 декабря, выступил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Вильнюсе, отвечая на вопрос журналистов.
«Если давать оценку ситуации с Саакашвили, то она совершенно не стоит внимания международного сообщества, поскольку есть определенные преступления, которые были воплощены, и нам нужно обеспечить прозрачность следствия, полную открытость, беспристрастность следственных органов, прозрачный беспристрастный эффективный суд. Как независимое государство, мы это должны гарантировать», – сообщил он.
Глава государства добавил, что при наличии фактов нарушения законов, таких, как незаконное пересечение границы, получение финансирования из страны-агрессора, для подрыва социального спокойствия в государстве, то за это также нужно нести ответственность. Петр Президент добавил, что выступает гарантом независимого расследования дела Саакашвили.