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Царев хочет вернуться в Украину, так как полностью разочаровался в России – журналист

Царев хочет вернуться в Украину, так как полностью разочаровался в России – журналист
Экс-нардеп Олег Царев, скрывающийся в настоящее время от преследований на российской территории, хочет вернуться на родину, так как испытал полное разочарование в российской политике. Как передает replyua.net, соответствующее заявление прозвучало от недавно пообщавшегося с Царевым российского журналиста Сергея Ерженкова. По его словам, украинский политик уже понял, чем является политика в РФ и у него возникло чувство ностальгии за Украиной. Более того, Царев отказался присоединяться к партиям КПРФ и «Справедливая Россия», хотя он получал соответствующие предложения. Также Царев отметил, что в России отсутствует настоящая политическая борьба, в то время, как в Украине люди постоянно стараются отстаивать свою точку зрения. Ерженков добавил, что когда Олег Царев узнал, что тот едет в Киев, начал завидовать ему и выразил желание прогуляться по центру украинской столицы.

Российский журналист сообщил, что после произошедших в 2014 году событий, Олег Царев купил себе в Киеве квартиру, в которой нынче живут его дети, в то время, как сам бывший депутат ВР проживает в Москве. Отметим, что ранее Царев утверждал о возможности предоставить жилье в Крыму нардепу Надежде Савченко.
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