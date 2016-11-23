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Лидер БЮТ обвинила Порошенко в финансировании российской агрессии

Лидер БЮТ обвинила Порошенко в финансировании российской агрессии
Народный депутат Украины, лидер парламентской фракции БЮТ Юлия Тимошенко заявила, что президент страны Петр Порошенко непосредственно финансирует российскую агрессию против своих соотечественников. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения Тимошенко озвучила в ходе общения с журналистами. По ее словам, должен быть поставлен вопрос о том, что президент сотрудничает с Россией, поскольку там у него есть свой бизнес и он платит налоги в казну. «Порошенко продолжает финансировать агрессию Путина против Украины, и за это нужно нести ответственность. Главного «шатуна» нужно искать на улице Банковая, в кабинете главы государства», - подчеркнула Юлия Тимошенко. При этом, она опровергла факт сотрудничества с Виктором Медведчуком, заявив, что не встречала его несколько лет.

«Вопрос о том, где находится Медведчук, нужно задавать непосредственно президенту Порошенко, так как глава государства назначил его своим представителем в Минске для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Сейчас в Украине все смеются с программы «шатун», поскольку уже понятно, что ее придумали для отвлечения от деятельности Порошенко и его соратников», - сказала Тимошенко.
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