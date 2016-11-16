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Сазонов: Тимошенко нарешті догралась

Сазонов: Тимошенко нарешті догралась
Блогер Кирило Сазонов дав свої коментарі щодо риторики очолюваної Юлією Тимошенко партії «Батьківщина» і проблем, які у них виникнуть у перспективі, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта в Фейсбук.

Так, Сазонов зауважує, що свого часу Савченко для «Батьківщини» стала «тягловою конячкою» - саме хвиля популярності тоді ще підсудної Савченко занесла Тимошенко та її прибічників до парламенту. Як же солодко і приємно було розповідати про свободу для «кремлівської бранки» і звинувачувати в усьому «злочинну владу» - статус Савченко дозволяв політично «трясти» будь-кого. Зараз Савченко вже більш як півроку на волі і вже сама «трясе» партію. Тимошенко, по суті, опинилась у глухому куті: Савченко опускає рейтинг партії «нижче плінтуса», але й вигнати перший номер списку якось боязно.

Відтак, блогер нагадує, що все це вже було – з Партією Регіонів та проросійськими рухами на Донбасі. Досить довгий час прихильники Росії отримували чималу матеріальну підтримку від ПР, а остання могла за їх допомогою і електорат мобілізувати, і західну Україну полякати. Тим не менш, «песик» виявився невдячним і покусав руку, яка його годувала. Так як ні господар, ні песик гігієною не займались, гангрена стала чималою. Всі ми знаємо, чим завершилась ця історія. Але Тимошенко не хоче вчитись на чужих помилках, - підсумовує блогер.
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