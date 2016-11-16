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Политологи прогнозируют досрочные выборы в Украине

Политологи прогнозируют досрочные выборы в Украине
Политологи не исключают, что весной следующего года в Украине пройдут досрочные выборы, и это связано с нарастающим недовольством граждан. Как передает replyua.net, Интерфакс-Украина провел пресс-конференцию, на которой собрались эксперты, чтобы обсудить политическую обстановку в стране.

Константин Матвиенко, эксперт корпорации консалтинга «Гардарика», заявил о том, что смена правительства уже не сможет повлиять на уровень недовольства населения, поэтому надо проводить досрочные выборы и перезагружать парламент. По его словам, это намного лучше, чем еще один Майдан. Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, считает, что в Украине сейчас нет политической силы, которая объединяет украинское общество. «Между народом и правящим классом отсутствует консолидация – власть уже боится народ, а народ перестал верить власти. Украина в тупике, и это замкнутый круг. В Украине никогда не жили спокойно. Пример Беларуси и России, где живут спокойно в капсуле, для Украины – не вариант», заявил Карасев.

Многие политологи высказали мнение, что досрочных выборов избежать не удастся, однако даже в случае проведения этих выборов, новый парламент будет мало чем отличаться от действующего.
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15 ноя 2016
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На заметку Ракицкому и Селезневу: поступок Шевченко заслуживает наивысшего уважения

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