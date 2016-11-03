Тепер зрозуміло, чому Тимошенко влаштувала істерику – блогер

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Блогер Карл Волох прокоментував влаштовану членами фракції «Батьківщина» істерику щодо внесення до порядку денного засідання Верховної Ради законопроекту щодо спецконфіскацій, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта зі сторінки в Фейсбук.За словами блогера, розгадка активності Тимошенко і Ко до болю проста – гроші. Спонсор фракції - біглий депутат Онищенко - рік тому придбав частину корпоративних прав однієї з компаній Арбузова, яка і є власником заарештованих українським судом облігацій – відповідний договір купівлі-продажу детективи НАБУ виявили в офісі Онищенка під час обшуку. У цього договору є дві характерні ознаки. По-перше, угода була украдена через місць після подачі першого варіанту закону про спецконфіскації. По-друге, її дисконт склав вісімдесят (!) відсотків. Тобто, поки всякі шахраї розповідали українцям, що закон - безперспективний, власники крадених активів збували їх за безцінь.Час тягнули довго, намагаючись зірвати голосування по закону. За цей період часу злодії навіть зробили пару спроб розблокувати активи, що їм поки що не вдалось. А Тимошенко продовжує зривати голосування – треба ж відробляти спонсорську зарплатню. Цікаво, на що ще піде лідер «Батьківщини», аби перешкодити поверненню цих коштів до державного бюджету, звідки їх було вкрадено?