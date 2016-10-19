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Савченко знову відзначилась: зірвала засідання комітету оборони

Савченко знову відзначилась: зірвала засідання комітету оборони
Як зазначає журналіст Марина Данилюк-Ярмолаєва, перший номер партії «Батьківщина» Надія Савченко черговий раз викликала шквал критики в свою адресу, цього разу – шляхом зриву засідання комітету оборони Верховної Ради України, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку репортера в соціальній мережі Фейсбук.

Так, Данилюк-Ярмолаєва повідомила, що сьогодні, дев’ятнадцятого жовтня 2016 року, комітет Верховної Ради з питань оборони зібрався на чергове засідання. Порядок денний передбачав розгляд доволі важливих питань: розмір і структура військового бюджету, звіт Служби безпеки України про російську пропаганду в нашій державі та обговорення і розробка нових санкцій проти Російської Федерації. Тим не менш, ці теми не зацікавили Надію Савченко. Усвідомлюючи, що позбавляє засідання кворуму, Надія Савченко зібрала речі і пішла геть.

За словами репортера, позафракційний народний депутат Борислав Береза запропонував на рівні Служби безпеки України підняти питання про візити Савченко до терористів так званих Л/ДНР. Також вартим розгляду є питання щодо позбавлення її права доступу до державної таємниці. «Ці консерви тухнуть і гучно вибухають», - підсумувала ситуацію журналіст.
Савченко знову відзначилась: зірвала засідання комітету оборони

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