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Стало відомо, чому Порошенко не зустрівся з Трампом

Стало відомо, чому Порошенко не зустрівся з Трампом
Президент України Петро Порошенко провів на полях сесії Генеральної асамблеї ООН низку плідних та важливих для української державності зустрічей, проте серед них не було розмови з кандидатом в президенти США від республіканців Дональдом Трампом, - про це replyua.net інформує, посилаючись на українську службу Deutsche Welle.

Так, Порошенко провів плідну зустріч з чинним президентом США Бараком Обамою, на якій обговорив питання реалізації Мінських домовленостей. Зокрема, глава української держави наголосив, що основний пріоритет у даній сфері має віддаватись сектору безпеки і без встановлення стійкого режиму припинення вогню інші кроки щодо врегулювання неможливі. За словами Порошенка, питання про надання летальної зброї не піднімалось, бо потрібно, у першу чергу, освоїти шістсот мільйонів доларів, які США надали нам для модернізації збройних сил.

Порошенко також пояснив, чому він не зустрівся з Дональдом Трампом. За словами президента, причина банальна – брак часу. «У нас просто не зійшлися графіки, вони виявились надто щільними». Проте, деякі коментатори заявляють, що Трамп просто боїться розмови з українським президентом, адже до цього демонстрував антиукраїнську позицію.

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