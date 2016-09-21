Порошенко покидає пост президента і розлучається – новий «шедевр» російської пропаганди

Нещодавно російські засоби масової інформації «другого ешелону» сколихнула новина – Президент України Петро Порошенко складає свої повноваження, а його дружина Марина Порошенко подала позов про розірвання шлюбу, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».
Так, новину про те, що Порошенко через хворобу не може виконувати свої повноваження поширили видання ТВ-Центр, Русская Планета, ИА ФАН, Известия та інші. При цьому як джерело інформації вказувались «українські ЗМІ». Зрозуміло, що в останніх жодного слова про можливу відставку Порошенка не було. Далі деякі ресурси змінили акценти: мовляв, український президент готовий продати свою посаду, а стан здоров’я – лише привід. Деякі видання, імовірно, перебуваючи під враженнями від розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, приписали початок процесу про розірвання шлюбу і Перту та Марині Порошенкам.
Врешті вітчизняним журналістам вдалося знайти первісне джерело, з якого поширювалась дезінформація – ним виявився ресурс «Русская Весна», який розмістив інтерв’ю з одіозним екс-регіоналом Олегом Царьовим. В ньому колишній нардеп, змальовуючи політичну ситуацію в Україні, заявив, що Порошенко вже підготував наступника – Юрія Луценка – і лише чекає зручного моменту, аби передати йому свої повноваження, виправдовуючись станом здоров’я.
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