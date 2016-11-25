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Гидрометцентр предупредил о сильном тумане и снегопадах

Гидрометцентр предупредил о сильном тумане и снегопадах
Сегодня утром во многих районах Украины ожидается сильный туман и изморозь, а уже завтра в большинстве областей начнутся снегопады, дожди и мокрый снег. Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, сильные туманы сегодня накроют центр, север и юг Украины.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили водителей о возможных сложностях на дороге и попросили быть более внимательными. В утренние часы туман опустится на Николаевскую, Запорожскую, Херсонскую, Одесскую, Донецкую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Черниговскую, Киевскую, Житомирскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Львовскую, Ровенскую и Волынскую области. Видимость не будет превышать 500 метров. В ГСЧС также предупредили, что туман может сохраняться на протяжении первой половины дня.

Также, по прогнозам синоптиков, в ночь на субботу погода ухудшится во всех регионах страны. Сегодня во второй половине дня начнутся дожди, переходящие в мокрый снег, на западе и севере страны, а ночью мощный циклон накроет и остальные регионы. Завтра, 26 ноября, осадки ожидаются во всех областях Украины.
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