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Синоптик рассказала, какой будет в Украине эта зима

Синоптик рассказала, какой будет в Украине эта зима
Кандидат географических наук рассказала, что этой зимой в Украине будет очень тепло. Как информирует replyua.net со ссылкой на Вести, Вера Балабух, которая заведует отделом синоптической метеорологии института НАНУ, подчеркнула, что уже в декабре украинцы заметят, что зима не такая, как обычно. Балабух рассказала, что в Украину этой зимой придут очень теплые массы, причем во все регионы.

«Я уверена, что декабрь этого года окажется даже теплее ноября. Более того, сделано несколько научных прогнозов, и все они говорят, что зима 2016-2017 выдастся очень теплой, без сильных морозов. А всю информацию о лютых морозах и снегопадах, которую часто слышат украинцы, обычно предоставляют «эксперты», которым нужно поговорить или о газе, или об отопительном сезоне», заявила эксперт.

Напомним, что с Балабух категорически не согласен Леонид Горбань, известный народный синоптик. Ранее он давал свой прогноз и заявил, что этой зимой будет очень много снега и очень много морозных дней. Кстати, синоптики прогнозируют резкое похолодание и снегопады уже в это воскресенье.
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