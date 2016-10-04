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Синоптики: со вторника в Украину придет настоящая осень

Синоптики: со вторника в Украину придет настоящая осень
Сотрудники Гидрометцентра предупреждают всех украинцев о резком изменении погодных условий. Как информирует replyua.net, сегодня в большинство областей Украины придут сильные ливни, а вместе с ними и похолодание, которое будет ощутимым уже завтра.

По всей стране сегодня, 4 октября, будет пасмурно, в отдельных районах ожидаются сильные и продолжительные ливни, туман и грозы. Первыми изменения погоды почувствуют жители западных регионов, где дневная температура составит всего 13-15 градусов, в ночные часы будет не выше 7 градусов тепла. Также резкое похолодание ожидается на севере Украины. Ближе к вечеру столбик термометра опустится до 13 градусов тепла, однако в дневные часы пока сохранится комфортная температура – около 17 градусов. В Кировоградской области еще тепло – до 20 градусов тепла.

В южных и восточных областях в дневные часы ожидается до 20 градусов, и тепло сохранится и 5 октября, в отличие от всех остальных областей, где уже завтра резко похолодает. На западе ожидаются заморозки, местами выпадет снег. Сегодня в столице последний теплый день - днем воздух прогреется до 16 градусов, однако не исключены небольшие дожди.

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