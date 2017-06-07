В Крыму планируют продать несколько больших санаториев

Одиннадцать санаториев, ранее принадлежавших Министерству охраны здоровья, будут проданы. Как передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, об этом рассказал Андрей Мельников, «глава» Министерства экономического развития Крыма. Мельников подчеркнул, что санатории, выставленные на продажу, уже много раз осматривали потенциальные инвесторы.
Российские СМИ при этом отмечают, что общая сумма от продажи курортных мест может достигнуть двух миллиардов рублей. Как сообщают российские СМИ, в список санаториев, которые крымская власть готовит к продаже, вошли «Прибой», «Солнечный», «Пионер», «Юность», «Ай-Тодор», «Алупка», «Родина», «Республиканский противотуберкулезный санаторий имени Семашко», «Предгорный», «Противотуберкулезный санаторий имени Чехова», «Противотуберкулезный санаторий «Красный маяк». Нужно отметить, что вчера в российской Госдуме был подготовлен законопроект, направленный на обеспечение анонимности иностранным инвесторам, которые захотят вкладывать средства в аннексированный Крым.
Такое решение связано с санкциями, которые были введенными западными странами против Крыма три года назад, через некоторое время после проведения референдума на полуострове. Напомним, что ранее в Госдуме перенесли выборы президента – они состоятся в марте следующего года, в день аннексии Крыма.