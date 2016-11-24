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Путін заявив, що затримані Україною кримські дезертири «йшли в інститут»

Путін заявив, що затримані Україною кримські дезертири «йшли в інститут»
Президент Російської Федерації Володимир Путін сьогодні, двадцять четвертого листопада 2016 року, дав свої коментарі з приводу затримання кількома днями раніше двох дезертирів з окупованого Криму, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, оприлюднені порталом IpNews.

Так, коментуючи цю ситуацію, глава російської держави скористався офіційним роз’ясненням, наданим оборонним відомством РФ. За його словами, двоє затриманих дезертирів перетнули адміністративний кордон з окупованим Кримом для того, аби підтвердити освіту, отриману в одному з українських вузів на материку. Путін наголосив, що цих чоловіків «виманили» обіцянкою надання документів про освіту, відтак відвели на кілька метрів і затримали. Російський президент пригрозив, що «таке віроломство завжди обертається проти тих, хто до нього вдається».

Нагадаємо, кількома днями раніше російське оборонне відомство поскаржилось, що «українські спецслужби» викрали з території окупованого Криму двох російських військовослужбовців. Потім СБ України надала роз’яснення, у якому вказала, що затримані свого часу несли службу в лавах збройних сил України, але після анексії уклали контракти з російським Міноборони. З огляду на це після перетину ними адміністративної межі з окупованою територією їх було затримано як дезертирів.
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