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Росія залишить окупований Крим без газу

Росія залишить окупований Крим без газу
Нова невдача може спіткати окупаційну владу Кримського півострова. Після численних блекуатів, наростання дефіциту води та проблем з опаленням населення Криму може зіткнутись з нестачею природного газу, - про це replyua.net інформує з посиланням на публікації ресурсу «ПолітІнфо».

Так, очільниця українського підприємства «Чорноморнафтогаз», активи якого на півострові свого часу «націоналізували» кремлівські окупанти, Світлана Нежнова розповіла, що для того, аби підтримувати життєдіяльність на півострові потрібно щонайменше два мільярди кубометрів газу. До окупації «Чорноморнафтогаз» повністю справлявся з задоволенням потреб місцевого населення, видобуваючи, у різний час, до трьох мільярдів кубометрів блакитного палива.

Відтак, аналізуючи показники видобутку газу на окупованому півострові, оприлюднені у відкритих джерелах, Нежнова зауважує, що станом на листопад його обсяги становлять один мільярд чотириста мільйонів кубометрів. До кінця року ця цифра може досягти одного мільярда шестисот мільйонів кубометрів, проте їх все-одно недостатньо для покриття потреб населення та промислових підприємств. Постачання газу з Росії, яке постійно обіцяють організувати окупанти, й досі не налагоджене. Отже, у найближчому майбутньому населення окупованого Криму може залишитись і без газу.
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