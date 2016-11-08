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Поклонська – агент СБУ – блогер дотепно висміяв колишнього «прокурора Криму» (відео)

Поклонська – агент СБУ – блогер дотепно висміяв колишнього «прокурора Криму» (відео)
Блогер Олександр Коваленко спостерігає за карколомною «кар’єрою» колишнього «прокурора Криму», а зараз – депутата нелегітимної Державної Думи Російської Федерації Наталії Поклонської, - про це replyua.net інформує з посиланням на дописи зі сторінки експерта в Фейсбук.

Так, блогер наголошує, що останнім часом «прокурор Няш-Мяш» демонструє просто таки чудеса тупості, чим немало дратує всі прошарки російського суспільства. Так, крім недавнього сорому під час радіоефіру, коли Поклонська помилково приписала слова героя комедії Олександра Грибоєдова Чацького полководцю Суворову, можна нарахувати ще кілька епізодів. Наприклад, комуністів екс-«прокурор» розізлила порівнянням Леніна і Гітлера, а інтелігенцію – скандалом навколо фільму «Матильда».

Блогер наголошує, що всім цим подіям може бути принаймні два пояснення. По-перше, Поклонська – просто не надто освічена, м’яко кажучи, особа, яка волею випадку отримала багато можливостей говорити на камеру, тому з нею постійно і трапляються конфузи. Або ж вона – агент СБУ. Самі посудіть: Поклонська своїми діями постійно дискредитує в очах всіх росіян «сакральний» Крим, який і так не надто популярний через постійні дотації з федерального бюджету. І, по-друге, вона опускає авторитет нелегітимної Державної Думи, членом якої вона є, нижче плінтуса, - пояснює блогер.

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