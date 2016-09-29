валюта
СпецтемаКирило Сазонов: Для Кремля сьогодні один з чорних днів у році

В Ялте появились ополченцы

В Ялте появились ополченцы
Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», в народное движение ополченцев на оккупированных РФ территориях добралось до Ялты – в городе сегодня открыли первый штаб «Полка народного ополчения Крыма».

Создание штаба произошло при содействии так называемого мера Ялты Андрея Ростенко – о событии сегодня заявили в его пресс-службе. Так называемый мэр Ялты заявил: «Крымчане получили шанс проявить свои лучшие качества, которыми являются патриотизм и мужество. И Ялтинцы проявили эти качества на самом высоком уровне, и это событие не может быть обделено вниманием городских властей». Также оккупационный начальник Ялты торжественно вручил новоиспеченным ополченцам грамоты – за «оказание помощи в охране общественного порядка и активную гражданскую позицию».

Напоминаем, что сегодня Верховный Суд Российской Федерации принял решение о полном запрете Меджлиса крымскотатарского народа, как экстремистской организации. В связи с этим украинский блогер Павел Нусс заявил: «Кремль искусственно провоцирует межэтнический конфликт на территории Крыма, который со временем может превратиться в вооруженный. Россия подталкивает татар к противостоянию с оккупационными властями полуострова».

Горячая тема: Новый рейтинг Клинтон и Трампа после дебатов
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
29 сен 2016
9111

Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


Свежие новости

ООН о запрете Меджлиса: Ничтожное решение

Росія, Сирія і неспроможність ООН

Україна стягне з «Газпрому» три мільярди доларів

В Ялте появились ополченцы

Президент Німеччини розповів якими Європа бачить українців

Крымские ученые стали невыездными

Дутерте: военные учения с США продолжить нельзя прекратить

За що в Україні заборонили «С добрым утром, малыши»?

Блогер: в Крым пришли "письма счастья" из Волгограда

Дания усомнилась в перспективах сотрудничества с Еврокомиссией

Нусс: Россия провоцирует этническое и религиозное противостояние на территории украинского полуострова

Політик розповів про два способи покарання Росії

ЕС подал на Германию в суд

Депутати від БПП образились на Петра Олексійовича – блогер

Порошенко: Росія показує, що людство явно не застраховане від помилок минулого

Березовець: Андрей Шептицький – єдиний з усіх глав європейських церков встав на захист єврейського народу

Чому іноземці принижують українців

В Естонії більше не буде преси російською мовою

Віталій Портніков провів паралель між Гітлером, Сталіним і Путіним. Схожість – 99%

Портников: Путин – прямой наследник Сталина и Гитлера

 Новости за день