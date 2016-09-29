В Ялте появились ополченцы

Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии», в народное движение ополченцев на оккупированных РФ территориях добралось до Ялты – в городе сегодня открыли первый штаб «Полка народного ополчения Крыма».
Создание штаба произошло при содействии так называемого мера Ялты Андрея Ростенко – о событии сегодня заявили в его пресс-службе. Так называемый мэр Ялты заявил: «Крымчане получили шанс проявить свои лучшие качества, которыми являются патриотизм и мужество. И Ялтинцы проявили эти качества на самом высоком уровне, и это событие не может быть обделено вниманием городских властей». Также оккупационный начальник Ялты торжественно вручил новоиспеченным ополченцам грамоты – за «оказание помощи в охране общественного порядка и активную гражданскую позицию».
Напоминаем, что сегодня Верховный Суд Российской Федерации принял решение о полном запрете Меджлиса крымскотатарского народа, как экстремистской организации. В связи с этим украинский блогер Павел Нусс заявил: «Кремль искусственно провоцирует межэтнический конфликт на территории Крыма, который со временем может превратиться в вооруженный. Россия подталкивает татар к противостоянию с оккупационными властями полуострова».
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